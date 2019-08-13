Кораблі Росії супроводжували “Переяслав”

07:51 28.08.2019   Крым

Під час переходу малий розвідувального корабля “Переяслав” (A512) ВМС ЗС України з порту Поті у Грузії, де перебував з офіційним візитом, назад до України, його супроводжували кораблі Чорноморського флоту Росії.

Відповідну інформацію в ефірі UA TV озвучив заступник начальника штабу командування ВМС ЗС України з питань євроатлантичної інтеграції Андрій Риженко, передає Український мілітарний портал

В ході зворотнього переходу його супроводжували морський тральщик проекту 12600 “Железняков” (901) та ракетний катер проекту 1241.1 “Набережные Челны” (953).

Малий розвідувальний корабель проекту 1824Б “Переяслав” (A512) ВМС ЗС України доставляв особовий склад, військову техніку та озброєння 503-го окремого батальйону морської піхоти, який брав участь в навчанні “Agile Spirit 2019”.

“Переяслав” (A512) був побудований у 1987 році на суднобудівному заводі “Балтія” у сучасній Литві.

[Малий розвідувальний корабель Переяслав (A512)] Малий розвідувальний корабель Переяслав (A512) Фото: Дмитро Удовицький

Тактико-технічні характеристики корабля:

Водотоннажність: стандартна — 750 тонн
Довжина: 54,2 метрів
Ширина: 9,4 метрів
Осадка: 3,95 метрів
Головна енергетична установка: дизельна, одновальна, у складі одного двигуна (530 к.с.),
Швидкість: 11 вузлів
Дальність плавання: 11 000 миль (при швидкості 7,5 вузлів);
Автономність: 16 діб
Екіпаж 30 чоловік.

Ракетний катер “Набережные Челны” (953) проекту 1241.1 був закладений 30 квітня 1991 року на Середньо-Невському Суднобудівному заводі. Був спущений на воду 23 серпня 1991 року. На військовій службі з 23 березня 1992 року. В даний час входить до складу 41-ї бригади ракетних катерів з базуванням у окупованому Севастополі.

Ракетний катер “Набережные Челны” (953) Фото А.Бричевский

Короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 493 тонн
Довжина: 56,1 метрів
Ширина: 10,2 метрів
Осадка: 4,36 метрів
Максимальна швидкість: 38 вузлів
Дальність плавання: 1600 миль при 20 вузлах
Екіпаж: 41 осіб
Озброєння: 4 пускові установки (ПУ) ПКР “Москит”

76-мм артилерійська установка (АУ) АК-176
дві 30-мм АУ АК-630
ПУ ЗРК “Игла”

У грудні 2018-го року “Набережные Челны” (953) здійснювали маневри у Каркінітській затоці, де відбувається незаконний видобуток піску під прикриттям Берегової охорони ФСБ Росії.

Морський тральщик проекту 12600 “Железняков” (901) входить до складу 170-го дивізіону тральщиків 184-ї бригади кораблів охорони водного району Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії.

Закладений він був 28 лютого 1985-го року на Середньо-Невському суднобудівному заводі в Санкт-Петербурзі (тодішній Ленінград). 17 липня 1986-го року був спущений на воду. Увійшов до складу Чорноморського флоту СРСР 30 грудня 1988-го року.

[Морський тральщик проекту 12600 "Железняков" (901)] Морський тральщик проекту 12600 “Железняков” (901)

Після розпаду СРСР неодноразово брав участь у військових маневрах, в тому числі з країнами НАТО – українсько-американських “Sea Breeze 1996”.

В березні цього року завершився його доковий ремонт на 13-у судноремонтному заводі в окупованому Севастополі де перебував з 2015-го року.

Короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 1228 тонн (повна)
Довжина: 70 метрів
Ширина: 12 метрів
Осадка: 4 метри
Максимальна швидкість: 18 вузлів
Дальність плавання на 12 вузлах: 1500 миль
Екіпаж: 68 осіб

Озброєння:

одна 76 мм артустановка АК-176М
одна 30-мм зенітна артустановка АК-630
два пости для ПУ ЗРК “Стрела-3”
підводний комплекс знищення мін “Гюрза”
самохідний шукач-знищувач мін “Кетмень”
шукач-знищувач мін “Палтус



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