Мілітаризація анексованого Криму і «поширення ядерної зброї у Чорноморському регіоні» - це виклик міжнародному порядку і безпеці.

Про це мовиться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Twitter, передає Радіо Свобода.

У МЗС зазначили, що «російський режим загрожує не лише Україні, а й усій Європі».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території півострова і засуджує нарощування російської військової присутності у Чорному і Азовському морях.