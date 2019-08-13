МЗС України: мілітаризація Криму – це виклик міжнародному порядку і безпеці
|07:41 28.08.2019
|Крым
Мілітаризація анексованого Криму і «поширення ядерної зброї у Чорноморському регіоні» - це виклик міжнародному порядку і безпеці.
Про це мовиться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Twitter, передає Радіо Свобода.
У МЗС зазначили, що «російський режим загрожує не лише Україні, а й усій Європі».
Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території півострова і засуджує нарощування російської військової присутності у Чорному і Азовському морях.
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