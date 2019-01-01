Путін заявив, що до кінця року почнуться поставки газу "Турецьким потоком" в обхід України
|09:41 28.08.2019
|Россия
Президент Росії Володимир Путін оголосив, що до кінця року почнуться поставки газу по «Турецькому потоку» в обхід України, роботи йдуть «за графіком».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
«За графіком іде будівництво «Турецького потоку». Виходимо з того, що вже до кінця року російський газ почне надходити турецьким споживачам. А після збільшення потужності «Турецького потоку» за рахунок другої гілки поставки здійснюватимуться транзитом до Європи через територію Туреччини», - сказав Путін.
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