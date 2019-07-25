Конгресмени знову закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини після старту другого етапу поставок С-400 Анкар
|08:51 28.08.2019
|Турция
Комітет у закордонних справах палати представників США на тлі нових поставок російських систем ППО С-400 до Туреччини закликав президента країни Дональда Трампа ввести санкції щодо Анкари, йдеться у вівторок у заяві комітету в Twitter.
"Президенте Трамп, вам слід ввести санкції проти Туреччини за покупку системи ППО С-400, як того вимагає американський закон" - йдеться в повідомленні, передає Інтерфакс-Україна.
"Інтересам Туреччини найкраще служить партнерство з США, а не з Кремлем", - зазначили конгресмени.
Раніше в цьому комітеті палати представників уже закликали ввести санкції проти Туреччини через покупку С-400.
Так, у травні двопартійна група законодавців з комітету із закордонних справ внесла на розгляд Палати представників Конгресу США резолюцію, яка пропонує ввести санкції щодо Туреччини, якщо Анкара не відмовиться від закупівель у Росії зенітних ракетних систем С-400.
Перший російський літак з компонентами другої батареї ЗРС С-400 прибув у вівторок до Туреччини в рамках другого етапу поставок цих систем.
Поставки другої партії С-400 триватимуть приблизно місяць, зазначили в Міноборони Туреччини.
У липні турецькі військові повідомили, що перший етап поставок з РФ С-400 завершено. У рамках поставок з Росії прибули 30 літаків, завантажених компонентами С-400.
Влада Туреччини заявляла, що Анкара має намір завершити розгортання С-400 до квітня 2020 року.
У США вважають, що Росія може використовувати С-400 системи для отримання інформації про винищувачі-бомбардувальники F-35.
Вашингтон неодноразово погрожував Анкарі санкціями за контракт на поставку російських С-400. США також виключили Туреччину з програми створення F-35 через поставки Туреччині С-400.
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