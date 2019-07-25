Конгресмени знову закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини після старту другого етапу поставок С-400 Анкар

08:51 28.08.2019   Турция

Комітет у закордонних справах палати представників США на тлі нових поставок російських систем ППО С-400 до Туреччини закликав президента країни Дональда Трампа ввести санкції щодо Анкари, йдеться у вівторок у заяві комітету в Twitter.

"Президенте Трамп, вам слід ввести санкції проти Туреччини за покупку системи ППО С-400, як того вимагає американський закон" - йдеться в повідомленні, передає  Інтерфакс-Україна.

"Інтересам Туреччини найкраще служить партнерство з США, а не з Кремлем", - зазначили конгресмени.

Раніше в цьому комітеті палати представників уже закликали ввести санкції проти Туреччини через покупку С-400.

Так, у травні двопартійна група законодавців з комітету із закордонних справ внесла на розгляд Палати представників Конгресу США резолюцію, яка пропонує ввести санкції щодо Туреччини, якщо Анкара не відмовиться від закупівель у Росії зенітних ракетних систем С-400.

Перший російський літак з компонентами другої батареї ЗРС С-400 прибув у вівторок до Туреччини в рамках другого етапу поставок цих систем.

Поставки другої партії С-400 триватимуть приблизно місяць, зазначили в Міноборони Туреччини.

У липні турецькі військові повідомили, що перший етап поставок з РФ С-400 завершено. У рамках поставок з Росії прибули 30 літаків, завантажених компонентами С-400.

Влада Туреччини заявляла, що Анкара має намір завершити розгортання С-400 до квітня 2020 року.

У США вважають, що Росія може використовувати С-400 системи для отримання інформації про винищувачі-бомбардувальники F-35.

Вашингтон неодноразово погрожував Анкарі санкціями за контракт на поставку російських С-400. США також виключили Туреччину з програми створення F-35 через поставки Туреччині С-400.



Ще на цю тему:

14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
19:03 25.07.2019
РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині
13:00 22.07.2019
Проклятье ЗРС С-400 уже наносит удар по Турции
18:19 16.07.2019
Newsweek: США не змогли переконати Туреччину відмовитись від С-400 через Трампа
08:42 15.07.2019
Ердоган нагадав про Україну, пояснюючи покупку російських ЗРК С-400
15:04 12.07.2019
Началась поставка Турции системы С-400
15:28 10.07.2019
Ердоган розповів про умови, за яких Туреччина застосує російські С-400
17:51 09.07.2019
Туреччина може сьогодні отримати російські С-400
19:37 05.07.2019
СМИ: первые батареи С-400 прибудут в Турцию на следующей неделе
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
09:01 25.04.2019
Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
20:00 27.08.2019
Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
19:01 26.08.2019
У Греції розпочався Синод, на якому розглянуть визнання ПЦУ
18:31 26.08.2019
У Греції туристів евакуювали через потужні лісові пожежі
16:40 23.08.2019
В Греции заявили, что вышедший из Гибралтара иранский танкер не идет в их страну
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 27.08.2019
Российский бизнес успешно осваивает грузинский бюджет
12:00 27.08.2019
ПАРЄ визнала нелегітимними "вибори" в окупованій РФ грузинській Абхазії
18:20 23.08.2019
Россия заплатит за модернизацию армии непризнанной Абхазии
20:41 22.08.2019
Волкер про нові дії РФ у Грузії: це трагедія для місцевих
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
Всі новини країни
Россия Россия
19:20 27.08.2019
ЮВО: В ходе двустороннего штабного учения одновременно будет проведено 13 ротных тактических учений
19:10 27.08.2019
В МИД Польши сравнили "Северный поток-2" с пактом Молотова-Риббентропа
18:00 27.08.2019
В России свернули очередной авиационный проект
17:40 27.08.2019
Российское правительство провалило половину программ по ускорению экономики
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
08:51 28.08.2019
Конгресмени знову закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини після старту другого етапу поставок С-400 Анкар
20:20 27.08.2019
Анкара анонсировала поставку из России второго дивизиона системы С-400
19:30 27.08.2019
В турецкой Анталье установлен рекорд по количеству туристов
14:20 27.08.2019
Турция не откажется от своих прав в Восточном Средиземноморье
Всі новини країни
Украина Украина
09:21 28.08.2019
«Європейська солідарність» пропонує у віце-спікери Джемілєва
09:01 28.08.2019
Адвокат "кримських дезертирів" заявив, що виникла пауза стосовно указу про помилування
08:41 28.08.2019
У Кримської єпархії ПЦУ забирають землю - немає "російської реєстрації”
08:31 28.08.2019
ФСБшник вимагав від кримського татарина Джеппарова стати "секретним свідком"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд