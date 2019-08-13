«Європейська солідарність» пропонує у віце-спікери Джемілєва

09:21 28.08.2019   Крым

Фракція «ЄС» запропонувала, щоб посаду заступника голови Верховної Ради зайняв новообраний депутат від «Європейської солідарності» Мустафа Джемілєв.

Про це під час брифінгу 27 серпня заявив представник партії «ЄС» Артур Герасимов, передає Главком.

«Сьогодні відбулося засідання фракції і одноголосно, при одній людині, яка утрималась, ми прийняли рішення запропонувати на посаду віце-спікера українську легенду Мустафу Джемілєва. Ця позиція була доведена до наших колег, ми передали письмово, як і обіцяли відповідне представлення до керівника підготовчої групи», - заявив Герасимов, якого цитує пресслужба партії «ЄС».

«Сьогодні це може бути винесено на засідання, і прийнято рішення. Наша фракція так вирішила, і ми відразу заявляли, що будемо висувати свою кандидатуру на посаду заступника голови Верховної Ради», – сказав політик.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину. 

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують. 



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