Глава держкорпорації “Роскосмос” Дмитро Рогозін в ході відвідування авіасалону МАКС президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Тайіпом Ердоганом запропонував турецькому лідерові організувати відправку на МКС турецького астронавта.

Про це пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“У нас є пропозиція до вас спільне — до ювілею республіки організувати політ турецького астронавта на орбіту. Центр підготовки космонавтів готовий до цієї роботи”, — сказав Рогозін.

Ердоган відповів на пропозицію згодою: “Ми приєднаємося до вашої священної роботи, так скажемо. Ще раз хочу висловити подяку від всієї своєї нації. Велике вам спасибі за виконану роботу”.

У травні 2018 року стало відомо про плани Туреччини запустити власну програму підготовки астронавтів після 2023 року. На реалізацію цього проекту Анкара має намір витратити близько 6 млрд доларів, а законодавча база для цього була підготовлена ще восени 2016 року. У жовтні 2017 року тодішній прем’єр-міністра Біна Йилдирим повідомив про намір влади побудувати власну космічну станцію.

Сторіччя Турецької Республіки відзначатиметься 29 жовтня 2023 року.