Ердоган погодився з пропозицією глави Роскосмосу про запуск турецького астронавта
|10:41 28.08.2019
|Турция
Глава держкорпорації “Роскосмос” Дмитро Рогозін в ході відвідування авіасалону МАКС президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Тайіпом Ердоганом запропонував турецькому лідерові організувати відправку на МКС турецького астронавта.
Про це пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“У нас є пропозиція до вас спільне — до ювілею республіки організувати політ турецького астронавта на орбіту. Центр підготовки космонавтів готовий до цієї роботи”, — сказав Рогозін.
Ердоган відповів на пропозицію згодою: “Ми приєднаємося до вашої священної роботи, так скажемо. Ще раз хочу висловити подяку від всієї своєї нації. Велике вам спасибі за виконану роботу”.
У травні 2018 року стало відомо про плани Туреччини запустити власну програму підготовки астронавтів після 2023 року. На реалізацію цього проекту Анкара має намір витратити близько 6 млрд доларів, а законодавча база для цього була підготовлена ще восени 2016 року. У жовтні 2017 року тодішній прем’єр-міністра Біна Йилдирим повідомив про намір влади побудувати власну космічну станцію.
Сторіччя Турецької Республіки відзначатиметься 29 жовтня 2023 року.
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