Адвокат "кримських дезертирів" заявив, що виникла пауза стосовно указу про помилування
|09:01 28.08.2019
|Крым
Адвокат Валентин Рибін повідомив у коментарі УНН, що виникла певна пауза щодо указу Володимира Зеленського про помилування на який чекають росіяни, яких планують обміняти з Україною.
“Цю інформацію потрібно запитувати в Офісі Президента, я ж не знаю, які у (Володимира Зеленського — ред. ) думки та позиція. Поки що, виникла певна пауза, ми всі чекаємо цього указу”, — сказав Рибін відповідаючи на питання, коли чекати на указ Зеленського про помилування.
За його словами, є особи, які потребують проходження через процедуру помилування, тому що стосовно них вже вступив в дію вироки національних судів.
"Тому іншими шляхами їм потрапити на волю чисто юридично неможливо. Тому ми чекаємо указу, яким ці особи будуть помилувані та зможуть взяти участь в обміні",- додав Рибін.
За його словами, не має указу відповідно ніякої передачі бути не може.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.
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