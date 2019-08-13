Адвокат Валентин Рибін повідомив у коментарі УНН, що виникла певна пауза щодо указу Володимира Зеленського про помилування на який чекають росіяни, яких планують обміняти з Україною.

“Цю інформацію потрібно запитувати в Офісі Президента, я ж не знаю, які у (Володимира Зеленського — ред. ) думки та позиція. Поки що, виникла певна пауза, ми всі чекаємо цього указу”, — сказав Рибін відповідаючи на питання, коли чекати на указ Зеленського про помилування.

За його словами, є особи, які потребують проходження через процедуру помилування, тому що стосовно них вже вступив в дію вироки національних судів.

"Тому іншими шляхами їм потрапити на волю чисто юридично неможливо. Тому ми чекаємо указу, яким ці особи будуть помилувані та зможуть взяти участь в обміні",- додав Рибін.

За його словами, не має указу відповідно ніякої передачі бути не може.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.