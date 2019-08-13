У Кримської єпархії ПЦУ забирають землю - немає "російської реєстрації”
|08:41 28.08.2019
|Крым
Окупаційна влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів з Кримською єпархією Православної церкви України.
Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента, передає Укрінформ.
«29-го серпня має відбутися суд. Сьогодні я отримав відгук, який написало Міністерство майнових і земельних відносин і який вони надали в суді. Суть полягає в тому, що фонд майна наполягає на припиненні будь-яких договорів між управлінням єпархії і Мінмайна через те, що управління Кримської єпархії не зареєстроване згідно з законодавством Росії», - сказав архієпископ Климент.
Як повідомлялося раніше, так званий арбітражний суд в окупованому Криму 8 червня частково задовольнив позов "міністерства майнових і земельних відносин" Криму, постановивши розірвати договір оренди приміщень за адресою Севастопольська, 17 в Сімферополі. До окупації договір оренди даних приміщень був укладений Фондом майна АРК з кримською єпархією Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). «Суддя» В.Н. Шкуро зобов'язав церкву повернути приміщення діючого кафедрального собору Володимира та Ольги «міністерству майнових і земельних відносин» Криму і стягнути в дохід федерального бюджету РФ 12 000 рублів державного мита. 24 липня 2019 року Архієпископ Климент заявив, що собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України розгромлений, з храму вкрадені всі церковні речі Кримського єпархіального управління.
Пізніше стало відомо, що землю під кафедральним собором Кримської єпархії ПЦУ окупаційна влада передала Римсько-католицькій церкві.
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