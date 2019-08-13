ФСБшник вимагав від кримського татарина Джеппарова стати "секретним свідком"

08:31 28.08.2019   Крым

В окупованому Криму оперативний співробітник ФСБ Олександр Компанєйцев намагався завербувати кримського татарина Арсена Джеппарова як "секретного свідка" у "справі Хізб ут-Тахрір", погрожуючи йому арештом.

Про це у вівторок у Північно-Кавказькому окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону повідомила дружина фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Джеппарова Катерина, інформує "Крымская солидарность" у Facebook, передає Укрінформ.

"За словами мого чоловіка, коли він приїхав, він (Компанєйцев, який до окупації працював у Білогірському міжрайонному відділенні ГУ СБУ в АРК - ред.) представився співробітником ФСБ і сказав, що він хоче з ним поговорити. У нього було таке "прохання", щоб мій чоловік був прихованим свідком проти затриманих на той час чотирьох осіб, власне і на Інвера Небієвича (Бекірова - ред.), щоб він підтвердив нібито його участь ... Якщо ж він відмовиться, то його заарештують і він піде з ними в одній справі", - повідомила Катерина Джеппарова.

За її словами, перша зустріч її чоловіка з Компанєйцевим і спроба завербувати Джеппарова відбувалася після затримання Інвера Бекірова наприкінці березня.

"Десь півмісяця пройшло після затримання четвірки, як Компанєйцев почав приходити, Арсен йому відмовляв, казав, що це неправда і що він не буде обмовляти", - розповіла дружина Джеппарова.

За її словами, через деякий час Компанєйцев прийшов до них вже з обшуками.

Що стосується релігійності Арсена Джеппарова, то, за словами його дружини, він "не заглиблювався в релігію", в іншому випадку не зміг би працювати офіціантом у ресторані.

"Він ходив на свята, він тоді не постував, іноді відвідував п'ятничну молитву, через його зайнятість він не міг часто від'їжджати", - розповіла жінка.

Як повідомлялося раніше, Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

4 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону вдруге почав розглядати по суті "ялтинський справу Хізб ут-Тахрір". Основний свідок звинувачення у цій справі - оперативний співробітник ФСБ Олександр Компанєйцев. За його словами, висновки про причетність фігурантів справи до організації "Хізб ут-Тахрір" та їх наміри "повалити чинний державний лад" він зробив, виходячи "із своїх роздумів".



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