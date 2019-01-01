В Українсько-американських командно-штабних навчаннях із залученням військ Rapid Trident-2019 візьмуть участь 3,7 тис. військовослужбовців із 14 країн НАТО та партнерів.

Навчання пройдуть 13-28 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, повідомили власному кореспондентові Укрінформу у командуванні Сухопутних військ США в Європі (U.S. Army Europe).

"У навчаннях візьмуть участь близько 3.700 військовослужбовців із 14 країн союзників та партнерів, включаючи майже 375 американських військових та представників цивільного персоналу", - повідомили у Командуванні Сухопутних військ США в Європі.

Американська компонента буде представлена на Rapid Trident особовим складом 101-ї аеромобільної дивізії, Національної гвардії Каліфорнії, 7-м навчальним командуванням Сухопутних військ, а також Командуванням спеціальних операцій в Європі.

Як наголошується, навчання Rapid Trident мають на меті сприяти подальшій модернізації оборонного сектору України за стандартами США і НАТО, а також зміцненню регіональної безпеки та міжнародної інтеграції.