У вівторок під час засідання Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові-на-Дону захист блогера Нарімана Мемедемінова наполягла на долученні до матеріалів справи рецензії незалежного експерта.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"Адвокат Семедляєв вніс клопотання про залучення до матеріалів справи рецензії незалежного експерта на "Експертний висновок у кримінальній справі", зроблений на запит слідства. Суд постановив задовольнити клопотання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, суд задовольнив клопотання Мемедемінова про ознайомлення з відео в матеріалах його справи.

За даними "Кримської солідарності", сторона звинувачення закінчила надавати докази у "справі Мемедемінова". При цьому суд не допитав останнього свідка звинувачення в зв'язку з тим, що "свідка не змогли доставити до суду".

Мемедемінов на засіданні висловив думку, що "неявка свідка" пов'язана з фальсифікацією доказів, оскільки "попередні протоколи допитів свідків і свідчення цих же свідків у суді дуже різнилися".

Наступне засідання у "справі Мемедемінова" призначене на 4 вересня.

Як повідомлялося раніше, журналіст, активіст громадського об'єднання "Кримська солідарність" Наріман Мемедемінов був затриманий 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі після обшуку російських силовиків у його будинку. Блогера відвезли на допит в управління ФСБ в Сімферополі, а 23 березня кримський "суд" його заарештував. Затриманому висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

Національна спілка журналістів України назвав арешт Мемедемінова "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації".

11 червня російський суд мав розпочати до слухання "справи Мемедемінова" по суті, але засідання скасували, в зв'язку з тим, що активіста не доставили в Ростов-на-Дону із СІЗО Сімферополя.