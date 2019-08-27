Терминал "Бруклин-Киев Порт" (портовый оператор контейнерного терминала в Хлебной гавани Одесского порта) введет в эксплуатацию 10 новых седельных тягачей Terberg производства Нидерландов.

Об этом сообщает Центр транспортніх стратегий со ссылкой на данные компании.

По словам директора предприятия Владимира Пустоварова, компания в прошлом году заключила договор на их приобретение.

Сейчас терминал использует 21 тягач Terberg: 11 собственных и 10 арендованных. Компания оперирует на разных площадках, удаленных от причала № 42: бывший сахарный завод, территория СРЗ и т.д., в связи с чем техника задействована достаточно интенсивно.

Руководство "Бруклин-Киев Порт" в техзадании попросило поставщика изготовить более усовершенствованный вариант тягачей. В частности, нагрузка на ось составляет 35 т, автоматическая система пожаротушения есть в каждом тягаче, имеются искрогасители для выхлопной системы, светодиодная оптика на фарах. Кроме этого, с учетом программы управления всеми процессами учета и контроля перевалки и хранения контейнеров на комплексе Solvo предусмотрели готовые решения для установки в кабине тягачей Terberg компьютеров.

Как только новые тягачи доукомплектуют и надлежащим образом оформят, их введут в эксплуатацию, терминал сможет выполнять все внутренние перевозки собственной современной техникой.

Ранее ЦТС писал о том, что инвестпроект с CMA CGM позволит "Бруклин-Киев Порт" увеличить перевалку контейнеров до 0,5 млн TEU. В Одесском порту разработали дорожную карту по реализации проекта развития контейнерного терминала стоимостью 20 млн евро.