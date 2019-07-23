Росія прагне завадити Україні провести ракетні стрільби

19:50 27.08.2019   Украина

До чергових ракетних стрільб України на півдні Одеської області Росія підготувала провокацію з метою ускладнення чергового етапу випробувань вітчизняних ракетних комплексів.

На час ракетних стрільб РФ перекрила прилеглу до району пусків морську ділянку у Чорному морі, повідомляє Укрінформ з посиланням на морський припис 352/19 та відповідні сповіщення NOTAM.

“Відповідно до сповіщень NOTAM A2762/19 та A2761/19 30 та 31 серпня 2019-го року відбуватимуться ракетні пуски на півдні Одеської області. В цей час буде обмежено доступ до мисів “Калфа” і “Льодники” та 1-10 кілометра морської коси від населеного пункту Лебедівка Татарбунарського району”, – йдеться в повідомленні.

На час ракетних стрільб Росія морським приписом 352/19 перекрила прилеглий до закритого повітряного простору район у Чорному морі з 29 по 31 серпня 2019 року. Відповідно до припису 352/19 перекритий Росією район буде небезпечний для плавання 29, 30 та 31 серпня з 3 години ночі до 20-ї години дня.

Офіційне трактування російського припису – для проведення ракетних стрільб.

Подібним чином Росія вже здійснювала перепони під час міжнародних навчань Sea Breeze-2019, коли перед стартом морських маневрів перекрила одну з запланованих для морських стрільб локацій у Чорному морі.

На відміну від попередньої провокації, зараз у Чорному морі перекритий район разом із рекомендованими шляхами для цивільного судноплавства.

Нагадаємо, 23 липня в районі н.п. Лебедівка на Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха» зі збільшеною дальністю ураження.

“Вільха” – розробка конструкторів державного підприємства “Державне Київське конструкторське бюро “Луч” у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.



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