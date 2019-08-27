Популярный среди путешественников курортный регион в этом году посетило на 2 миллиона больше туристов, чем в 2018 году.

«Число туристов в Анталье достигло 10 миллионов, побив рекорд всех времен», – цитирует 27 августа заявление губернатора Мюнира Караоглу издание Kamubulteni, пишет Фонтанка.

Эти данные подтверждает и статистика аэропортов, которая ещё 22 августа зафиксировала 10 миллионов туристов, прибывших туда с начала года. За аналогичный период прошлого года курорт принял на 2 миллиона отдыхающих меньше. Регион ставит цель в 16 миллионов путешественников по итогам года.

По данным издания Finans, первое место по количеству туристов в Анталье занимают россияне, а немцы лишь вторые.

Сообщается, что в конце июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что Сочи выиграл борьбу у турецких курортов за соотечественников. Посол Турции Мехмет Самсар заметил, что Анкара надеется на приезд 6 миллионов россиян по итогам года.