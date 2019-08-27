В МИД Польши сравнили "Северный поток-2" с пактом Молотова-Риббентропа

19:10 27.08.2019   Россия

В МИД Польши заявили, что нынешнее сотрудничество России и Германии по проекту "Северный поток-2" напоминает сотрудничество нацистской Германии с СССР перед Второй мировой войной.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сэнк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio24.

Заместитель министра указал, что во время 70-й годовщины начала Второй мировой войны, когда на Вестерплатте (полуостров в гавани Гданьска, где состоялся первый бой Второй мировой войны. - Ред.) принимали президента России Владимира Путина, власти Польши связывали с этим визитом "ложные надежды".

"Определенная наивность царила в наших отношениях с Россией", - добавил он.

По его словам, тогдашнее выступление Путина на Вестерплатте содержало критическую оценку Россией пакта Риббентропа-Молотова.

Однако, отметил дипломат, позже было начато строительство газопровода Nord Stream 2, который мог напоминать сотрудничество России и Германии десятки лет назад.

"Газопровод в обход Польши, балтийских государств - это именно такое соглашение "над головами", - заявил Шинковский.

По его словам, если бы не сильный альянс Польши и США, вопрос Nord Stream-2 "был бы уже решен".

"Ситуация с протестом против строительства Nord Stream 2 не безнадежна, и это благодаря союзу с Соединенными Штатами", - отметил он.



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