Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности и лесной подстилки у Карадагского заповедника под Феодосией.

Об этом сообщил глава МЧС оккупированного Крыма Сергей Шахов, передает Крыминформ.

«По уточненной информации горела сухая растительность. Площадь данного возгорания составила 2 гектара. Ликвидация пожара осложнялась тем, что наблюдался очень сильный порывистый ветер, который «разгонял» огонь, из-за чего площадь пожара стремительно увеличивалась», – цитирует Шахова пресс-служба оккупационного ведомства.

Пожар начался вблизи поселка Курортное в Феодосии, недалеко от Карадагского заповедника. На его ликвидацию потребовалось пять часов. Кроме того, огнем уничтожено два вагончика-трейлера, но обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС локализовали возгорание сухой растительности и лесной подстилки на площади 8 гектаров на территории Старокрымского лесничества в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией.