МЧС ликвидировало пожар у Карадагского заповедника под Феодосией
|21:15 27.08.2019
|Крым
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности и лесной подстилки у Карадагского заповедника под Феодосией.
Об этом сообщил глава МЧС оккупированного Крыма Сергей Шахов, передает Крыминформ.
«По уточненной информации горела сухая растительность. Площадь данного возгорания составила 2 гектара. Ликвидация пожара осложнялась тем, что наблюдался очень сильный порывистый ветер, который «разгонял» огонь, из-за чего площадь пожара стремительно увеличивалась», – цитирует Шахова пресс-служба оккупационного ведомства.
Пожар начался вблизи поселка Курортное в Феодосии, недалеко от Карадагского заповедника. На его ликвидацию потребовалось пять часов. Кроме того, огнем уничтожено два вагончика-трейлера, но обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС локализовали возгорание сухой растительности и лесной подстилки на площади 8 гектаров на территории Старокрымского лесничества в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией.
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