Московський міський суд почав розглядати апеляційні скарги 46-ти активістів, оштрафованих за акцію біля будівлі Верховного суду Росії на підтримку фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

Чотирьом — вже залишили у силі рішення про максимально можливий штраф в розмірі 20 тисяч рублів (близько 8 тис грн), повідомляє Укрінформ з посиланням на Крим.Реалії.

Почалися апеляційні слухання по 48 особам, яких було затримано 11 липня в Москві біля будівлі Верховного суду. Сьогодні було розглянуто скарги щодо чотирьох. Московський міський суд ухвалив рішення Таганського суду, який обрав максимально сувору міру покарання - штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, йдеться в повідомленні.

На аргументи адвоката Костянтина Андрєєва про те, що дані особи не притягалися до адміністративної відповідальності, суд ніяк не відреагував. "Суддя, закотивши очі до стелі сказала:«Раз вони не визнають провину, буде їм по повній програмі», - повідомив адвокат.

Як уточнив Андрєєв, скарги про призначення штрафів розглянуто щодо Рустема Таїрова, Олександра Гаврікова, Зінура Аппазова та Нарімана Ібраімова.

Засідання з розгляду інших апеляційних скарг призначено на 17 вересня.

Як зазначив адвокат, ніяких сюрпризів щодо його підзахисних в бік пом'якшення покарання не очікується.

"Цей шлях треба пройти, і до кінця вересня ми з колегами будемо готові передавати документи в ЄСПЛ», - додав Андрєєв.

Як повідомлялось, 11-12 липня в Москві було затримано 45 осіб, які прийшли до будівлі Верховного суду Росії з метою підтримати фігурантів першої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», які отримали від 8 років 9 місяців до 16 років 9 місяців позбавлення волі. Активісти перебували під будівлею суду з плакатами «Наші діти не терористи», «Припиніть репресії в Криму».