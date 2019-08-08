Прикордонники і співробітники СБУ виконали рішення суду щодо супроводу арештованого судна Mriya в порт Херсона.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим в Telegram, пише Укрінформ.

"Прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ, співробітники СБУ в АР Крим, разом з морською охороною, виконали рішення суду щодо супроводу арештованого судна Mriya до місця зберігання", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, через відмову капітана судна виконувати рішення суду і фактично самоусунення від виконання своїх обов'язків з управління судном і командою, правоохоронці доставили судно з акваторії Чорного моря в порт Херсона. "Зараз Mriya перебуває в Херсонському морському порту під охороною", - повідомляє відомство.

Як повідомлялося, 10 серпня в порту Херсона українські правоохоронці проводили обшук на судні MRIYA, яке в порушення закону заходило в закриті України порти окупованого Криму, поставляло паливо для Чорноморського флоту РФ і підозрюється в контрабанді нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою VILGA, поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Танкер MRIYA знаходиться складеному Моніторингової групою фонду «Майдану закордонних справ» і порталу BSNews «чорному списку» морських суден, які після окупації Криму Росією відвідували закриті Україною порти окупованого Криму. Згідно їх бази даних, в 2015 році судно, тоді під назвою VILGA (прапор Росії, IMO: 9109811), тричі заходило в порт Севастополя для доставки нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту РФ в Сухарній балці: 11 травня, 1 червня і 26 червня.

13 серпня Херсонський міський суд відмовився заарештовувати судно MRIYA.

14 серпня прокуратура АРК оскаржила рішення Херсонського міськсуду. В СБУ заявили, що «справа на контролі».

15 серпня стало відомо, що судно-порушник MRIYA вийшло з порту Херсона в нейтральні води Чорного моря.

Судновласники танкеру MRIYA пов’язані зі структурами, близькими Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна і лідера партії «Опозиційна платформа – За життя».