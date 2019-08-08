Заарештований танкер Mriya доставили в порт Херсона
|18:30 27.08.2019
|Крым
Прикордонники і співробітники СБУ виконали рішення суду щодо супроводу арештованого судна Mriya в порт Херсона.
Про це повідомляє прокуратура АР Крим в Telegram, пише Укрінформ.
"Прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ, співробітники СБУ в АР Крим, разом з морською охороною, виконали рішення суду щодо супроводу арештованого судна Mriya до місця зберігання", - йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, через відмову капітана судна виконувати рішення суду і фактично самоусунення від виконання своїх обов'язків з управління судном і командою, правоохоронці доставили судно з акваторії Чорного моря в порт Херсона. "Зараз Mriya перебуває в Херсонському морському порту під охороною", - повідомляє відомство.
Як повідомлялося, 10 серпня в порту Херсона українські правоохоронці проводили обшук на судні MRIYA, яке в порушення закону заходило в закриті України порти окупованого Криму, поставляло паливо для Чорноморського флоту РФ і підозрюється в контрабанді нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою VILGA, поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
Танкер MRIYA знаходиться складеному Моніторингової групою фонду «Майдану закордонних справ» і порталу BSNews «чорному списку» морських суден, які після окупації Криму Росією відвідували закриті Україною порти окупованого Криму. Згідно їх бази даних, в 2015 році судно, тоді під назвою VILGA (прапор Росії, IMO: 9109811), тричі заходило в порт Севастополя для доставки нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту РФ в Сухарній балці: 11 травня, 1 червня і 26 червня.
13 серпня Херсонський міський суд відмовився заарештовувати судно MRIYA.
14 серпня прокуратура АРК оскаржила рішення Херсонського міськсуду. В СБУ заявили, що «справа на контролі».
15 серпня стало відомо, що судно-порушник MRIYA вийшло з порту Херсона в нейтральні води Чорного моря.
Судновласники танкеру MRIYA пов’язані зі структурами, близькими Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна і лідера партії «Опозиційна платформа – За життя».
Ще на цю тему:
В Севастополь заходит еще одна "дешевая" торговая сеть
Из-за санкций Китай не пустил своих ученых в оккупированный Крым
AliExpress окончательно распрощалась с оккупированным Крымом
Судно-порушник, яке поставляло пальне для ЧФ Росії, вийшло в нейтральні води Чорного моря / Фото
Европейская фирма решила заняться организацией туров граждан ЕС в оккупированный Крым
В оккупированном Крыму предложили заменить доллары криптовалютой
Санкции действуют: российские военные корабли останутся "без света"