В оккупированном Крыму рядом с Карадагским заповедником большой пожар

17:30 27.08.2019   Крым

Ветер спровоцировал большой пожар рядом с Карадагским заповедником в оккупированном Россией Крыму. 

Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе МЧС оккупированного Крыма.

«Горит трава и лесная подстилка. Когда поступил сигнал, возгорание произошло на площади 1,5 гектара, сейчас гораздо больше из-за очень сильного ветра», – сообщили в пресс-службе.

Пожар начался вблизи поселка Курортное в Феодосии, недалеко от Карадагского заповедника. «Работают два пожарных подразделения Пожарной охраны Республики Крым – пожарные части Щебетовка и Орджоникидзе, 15 человек из Карадагского лесничества, привлечены силы и средства военных, два подразделения пожарно-спасательных отрядов главка МЧС России по Крыму, силы и средства органов местного самоуправления. Нашей техники привлечено 4 единицы, плюс техника военных и лесничества», – добавили в пресс-службе.

Доступ сил и средств к месту пожара не затруднен, но возгорание пока не удалось локализовать.



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