Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении

17:50 27.08.2019   Армения

Российская компания ORSIS ARMS, производящая стрелковое оружие, подала иск против Министерства обороны Армении за отмену тендера на поставки оружия без обоснования.

В конце прошлой недели РИА Новости сообщило, что в мае оборонное ведомство Армении объявило конкурс на поставку вооружения на сумму в несколько миллионов долларов, квалификационным требованиям которого якобы смогла удовлетворить только российская ORSIS, пишет Эхо Кавказа со ссылкой на Радио Азатутюн.

«Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, в результате чего был подан иск. О случившемся также извещен военный атташе посольства Армении в России, - написало РИА Новости, пояснив, что «зарегистрированная в Армении компания-резидент ORSIS на протяжении нескольких лет поставляла Еревану оружие, патроны и оптику».

В ORSIS заявили, что теперь компания в черном списке, утверждая, что Минобороны Армении чинило им препятствия и потребовало дополнительные документы. Сложившаяся ситуация грозит срывом проекта строительства патронного завода в Армении, со ссылкой на представителя компании сообщило РИА Новости, не приведя оснований для подобного предположения. Агентство также не указало имени чиновника.

Ранее журналисты-расследователи опубликовали объемную статью о компании ORSIS, утверждая, что она связана с бывшим вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, в свое время координировавшим продажу российского оружия Азербайджану.

Проект по освещению организованной преступности и коррупции в прошлом году констатировал, что именно сын Рогозина, Алексей, был заместителем гендиректора завода ORSIS, производящего винтовки. В 2012 году, когда Дмитрий Рогозин начал координировать поставки российского оружия, вокруг его сына разгорелся скандал, после чего Рогозин-старший был вынужден заявить, что «на семейном совете я и мой сын приняли трудное решение, согласно которому он должен уйти из родной компании, чтобы не давать оснований для разговоров о столкновении интересов».

Молодой Рогозин действительно ушел с должности, однако спустя некоторое время «это место тихо унаследовал другой родственник Рогозина, его племянник Роман», утверждали международные журналисты.

Следственный комитет Армении подтвердил, что вышеуказанная компания подала иск против Минобороны страны. Согласно официальному сообщению, возбуждено уголовное дело по признакам «халатного отношения должностного лица к службе».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн уклонился от комментариев.



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