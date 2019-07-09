Крымским учителям с 1 сентября начнут платить "по-новому"
|18:10 27.08.2019
|Крым
Оккупационные власти Крыма с 1 сентября начнут применять новую систему оплаты труда школьных учителей, которая предполагает определение оклада без коэффициентов образования и увеличение базовой ставки до 14 тыс. 650 рублей.
Об этом во вторник на расширенном заседании итоговой коллегии министерства образования, науки и молодежи оккупированного Крыма сообщила министр Наталья Гончарова, передает ТАСС.
"Для педагога общего образования, работающего на одну ставку, фиксированный оклад составит 14 тыс. 650 рублей", - сказала Гончарова.
Сейчас школьным учителям Крыма коэффициент образования, который является стимулирующей частью заработной платы, исчисляется от базового оклада около 6 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе республиканского министерства.
Ранее министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что еще в 2017 году министерство направляло в регионы методические рекомендации по формированию оплаты труда, где организациям было рекомендовано при расчете заработной платы учителям назначить 70% гарантированной части, 30% - стимулирующие. Однако такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. По ее словам, доходит до того, что гарантированная часть составляет 10%.
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