Через закрытые порты оккупированного Крыма хотят перевозить нефть Ирана

16:50 27.08.2019   Крым

Перевозка через оккупированный Крым нефти, транспортировка которой по прежним путям стала для Ирана затруднительной из-за санкций, могла бы стать одним из направлений сотрудничества между аннексированным полуостровом и этой ближневосточной страной.

Об этом сообщил сообщил ТАСС заместитель председателя "Совета министров" оккупированного Крыма - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Обоюдный интерес к сотрудничеству между Ираном и Крымом возрастает, особенно с учетом антииранской американской политики, санкций, которые введены в отношении этой страны, и связанных с ними последствий. Некоторые иранские бизнесмены проявляют интерес к работе в Крыму, хотя очевидной активной работы с иранской стороны мы не наблюдаем. Мы тоже подаем сигналы, что готовы плодотворно сотрудничать с Ираном, рассматриваем разные варианты. Например, Иран мог бы воспользоваться нашими портовыми мощностями для перевозки нефти", - сказал Мурадов.

Он пояснил, что из-за санкций Суэцкий канал, через который традиционно ходили танкеры с иранской нефтью, оказался закрыт для этой страны. Между тем и у Ирана, и у РФ есть выход к Каспийскому морю. "В этой ситуации Иран может воспользоваться нашими судоходными возможностями, каналами "река - море" - и перевозить нефть по Волгодону, через Крым, в Черное море", - уточнил собеседник.

По его словам, есть множество других направлений для потенциального сотрудничества, так как Иран - "очень разносторонняя в экономическом плане страна".

"Пока мы изучаем возможности в сферах, которые для нас наиболее интересны. И говорим, что мы готовы сотрудничать, тем иранским бизнесменам, которые к нам приезжают и проявляют активность. Представители бизнеса, финансового сектора из этой страны в Крыму уже бывали", - добавил Мурадов.

Сейчас оккупированный Крым (а также, из-за связанных с ним событий, Россия в целом), Иран и Сирия находятся под санкциями западных стран, под санкции попадают также компании, работающие с этими странами или Крымом в определенных сферах. При этом Иран и Сирия поддерживают партнерские отношения с РФ. В июне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Иран предложил создать постоянный международный механизм борьбы с санкциями, и "в принципе это предложение было поддержано".



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