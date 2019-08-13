ЮВО: На Кубани в рамках масштабного учения развернут подвижный пункт управления командования общевойсковой армии
|17:10 27.08.2019
|Россия
В рамках двустороннего командно-штабного учения войск Южного военного округа подразделения связи общевойсковой армии, дислоцированной в Ставропольском крае, совершили марш на штатной технике, развернули в заданном районе подвижный пункт управления и обеспечили его боевое охранение.
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты выполнили аэрозольную маскировку командного пункта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Мероприятия проходят под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.
Все управление подчиненными войсками и силами, совершающими марши, командование армии осуществляет посредством закрытых каналов связи с подвижного пункта управления.
В целях обеспечения боевого управления с оперативным составом объединений проведены тренировки по обмену информацией на средствах АСУ, установлена радиорелейная связь и закрытая видеоконференцсвязь с командными пунктами подчиненных соединений и воинских частей.
Безопасность полевых командных пунктов общевойсковых объединений в районах базирования обеспечивают подразделения войск противовоздушной обороны, радиационной, химической, биологической защиты и военной полиции.
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