Мотострелки соединения Южного военного округа из Чечни прибыли на полигон Прудбой в Волгоградской области, совершив марш более 600 км в составе механизированных колон.

В ходе выдвижения на марше военнослужащими были отработаны вводные по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомом районе при поддержке армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Помимо этого, разведчики, мотострелки и танкисты ЮВО в рамках командно-штабного учения уничтожили условного противника в Северной Осетии

На полигоне Тарское в Северной Осетии военнослужащие разведывательных, мотострелковых и танковых подразделений общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) уничтожили условного противника.

Танкисты и мотострелки отработали ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90 на дальности до 4 км.

В ходе учения разведчики преодолели специализированную километровую полосу препятствий, которая разработана военными профессионалам и включает в себя более 30 элементов сооружений, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений. Все эти элементы должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.

Военнослужащие преодолевали полосу препятствий в составе разведывательных отделений. На дистанции отрабатывались тактические приемы передвижения в условиях огневого воздействия условного противника.

До конца недели под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводится двустороннее командно-штабное учение с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе маневров отрабатывается применение межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

К учению привлечено около 8,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 2,5 тыс. единиц вооружения, боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80 и др.