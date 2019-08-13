ЮВО: Специалисты РХБ защиты обнаружили "участки применения биологического оружия"
|15:50 27.08.2019
|Россия
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО) в Адыгее в рамках масштабного командно-штабного учения провели РХБ разведку местности с передачей данных по каналам автоматизированной системы управления и радиосвязи, используя новейшую машину РХМ-6.
Военнослужащие обнаружили участки условного радиационного, химического заражения и применения условным противником биологических средств в районе развертывания командного пункта одного из соединений ЮВО. Были определены границы заражения, а также применённые типы отравляющих веществ и дозы излучения. Кроме того, личный состав выполнил обозначение на местности районов и путей обхода условно зараженных участков, пишет пресс-служба Минобороны России.
В полевых условиях военнослужащие провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию вооружения и военной техники, преодолели зараженные участки местности, а также отразили атаки диверсионно-разведывательных групп в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.
Помимо этого, специалисты РХБ защиты подразделений применили сложные дымовые и аэрозольные завесы для маскировки боевой авиационной техники с учетом силы и направления ветра, что позволило скрыть расположение войск от средств поражения условного противника не только в визуальном, но и в инфракрасном диапазоне.
Выйдя в район расположения войск, специалисты РХБ защиты при помощи дымовых машин ТДА-3 поставили дымовые и аэрозольные завесы площадью около 10 гектар на высоту до 15 метров, что обеспечило скрытность мотострелков в течение двух часов.
В учении специалистов РХБ защиты приняли участие более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники.
В розыгрыше тактических эпизодов примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, и до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Мероприятия КШУ продлятся до 31 августа 2019 г.
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