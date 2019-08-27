Справа "Мотор-Січі": США попередили Україну про небезпечність контактів із китайцями

15:30 27.08.2019   Украина

Радник з питань національної безпеки США Джон Болтон підтвердив, що намагатиметься переконати українську владу у небезпеці співпраці з китайцями, але відмовився коментувати питання, пов’язані із "Мотор-Січчю".

Про це він заявив у коментарі "Європейській правді" під час свого візиту до України.

Болтон не підтвердив, але і не спростував повідомлення ЗМІ про те, що США намагатимуться  заблокувати продаж заводу "Мотор-Січ" та передачу технологій цієї компанії китайським інвесторам. "Ми плануємо говорити про низку транзакцій (України з Китаєм. – ЄП), я не хочу концентруватися на одній", - зазначив він.

Радник з питань нацбезпеки чекає, що українська влада зважить на можливі наслідки китайських інвестицій у чутливих секторах. "Україна буде ухвалювати своє рішення, але, можливо, Україна знайде кращий вибір, який матиме кращі економічні наслідки для її громадян", - пояснив він.

Джон Болтон нагадав, що США, як і Україна, мають систему схвалення контрактів, пов’язаних із військовими технологіями, і виходять із принципу, за яким контракти, що загрожують нацбезпеці, блокуються.

"Військові та чутливі технології не мають потрапити до противників або потенційних противників", - зауважив він.

"Ми вважаємо, що Китай намагається інтегруватися в економіку країн по всьому світу, в тому числі через проект "шовкового шляху", і через привабливі інвестиції… Ми повідомляємо друзів та партнерів про небезпеки, які дають китайські інвестиції", - наголосив радник з нацбезпеки.

Болтон водночас відмовився коментувати питання про те, які наслідки можуть бути у разі, якщо Україна не дослухається до порад партнерів, підкресливши, що йдеться не про покарання, а про те, що такі контракти можуть зашкодити самій Україні. Він також окремо наголосив на імовірній корупційній складовій питання: "Китайці не бояться використовувати корупцію, або скажу прямо – хабарі, щоби отримати рішення, якого вони прагнуть".

За інформацією The Wall Street Journal, Болтон під час візиту до Києва намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation. 

Видання зазначило: угода про "Мотор Січ" широко сприймається американськими чиновниками як черговий крок Китаю до розширення своєї військової спроможності.

Придбання компанії "Мотор Січ" сприятиме нарощуванню військових сил Китаю, що Вашингтон намагався затримати через введення ембарго на продаж товарів військового призначення.



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