Облави в Криму: Російські силовики прийшли до кримських татар з обшуками

15:10 27.08.2019   Крым

Російські силовики в анексованому Криму знову прийшли з обшуками до кримським татарам.

Останнім часом у підприємця, чий будинок обшукують, намагаються "віджати" бізнес, пише ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії". 

Так звані "слідчі дії" проводять в будинку підприємця та його батьків.

"До мене звернулися громадяни, які були свідками обшуку. Я почав зв'язуватися з різними людьми, в тому числі передав телефон родичам. Але поки дзвінків не було. Знаю, що цей хлопець займається інтернетом, він місцевий провайдер. Останнім часом у нього почався "віджим справи". Він звернувся до суду з цього приводу. Але поки безрезультатно, а сьогодні в його будинок і будинок його батьків приїхали силовики. Скрізь "шмон", – повідомив адвокат Маммет Мамбетов.

Адвокат не знає, чому російські силовики проводять обшук. Ім'я підприємця також невідомо. Силовики РФ не коментують ситуацію.

Мамбетов отметил, что предприниматель, у которого проводится обыск, оказывает услуги по поставке интернета, которого в Зуе с утра нет.

Від початку анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар за їхню проукраїнську позицію. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до їхніх будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями в нібито "тероризмі" і "екстремізмі".

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".

Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася. У зв'язку з чим у новій резолюції вперше окремо міститься заклик до Генерального секретаря ООН підготувати спеціальну доповідь про її виконання до наступної сесії ГА ООН.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує фіксувати порушення в Криму і констатує, що жодного поліпшення за останні місяці на окупованому півострові не відбулося.



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