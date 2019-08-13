Облави в Криму: Російські силовики прийшли до кримських татар з обшуками
|15:10 27.08.2019
|Крым
Російські силовики в анексованому Криму знову прийшли з обшуками до кримським татарам.
Останнім часом у підприємця, чий будинок обшукують, намагаються "віджати" бізнес, пише ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".
Так звані "слідчі дії" проводять в будинку підприємця та його батьків.
"До мене звернулися громадяни, які були свідками обшуку. Я почав зв'язуватися з різними людьми, в тому числі передав телефон родичам. Але поки дзвінків не було. Знаю, що цей хлопець займається інтернетом, він місцевий провайдер. Останнім часом у нього почався "віджим справи". Він звернувся до суду з цього приводу. Але поки безрезультатно, а сьогодні в його будинок і будинок його батьків приїхали силовики. Скрізь "шмон", – повідомив адвокат Маммет Мамбетов.
Адвокат не знає, чому російські силовики проводять обшук. Ім'я підприємця також невідомо. Силовики РФ не коментують ситуацію.
Мамбетов отметил, что предприниматель, у которого проводится обыск, оказывает услуги по поставке интернета, которого в Зуе с утра нет.
Від початку анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар за їхню проукраїнську позицію. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до їхніх будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями в нібито "тероризмі" і "екстремізмі".
Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".
Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася. У зв'язку з чим у новій резолюції вперше окремо міститься заклик до Генерального секретаря ООН підготувати спеціальну доповідь про її виконання до наступної сесії ГА ООН.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує фіксувати порушення в Криму і констатує, що жодного поліпшення за останні місяці на окупованому півострові не відбулося.
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