Зараз є два потенційних покупця Одеського припортового заводу - радник з питань приватизації

21:00 27.08.2019   Украина

Для запуску приватизації Одеського припортового заводу необхідна політична воля, але держава при цьому може отримати 54 млн грн. 

Про це в інтерв'ю Європейській правді розповів радник з приватизації, президент Pericles Global Advisory Ребвар Берзинджи, пише ZN,UA.

За його словами, для приватизації ОПЗ майже все готово: документація та організовано весь процес. Але сама приватизація була заблокована і не доведена до кінця. Тепер для оголошення конкурсу та продажу ОПЗ необхідно рішення Кабміну, яке затвердить підписаний у серпні 2018 року договір з Фондом держмайна.

Берзинджи зазначив, що шести місяців достатньо для виходу на аукціон. "Якщо нам не будуть штучно перешкоджати", - сказав він.

За його словами, остання публічно озвучена оцінка незалежного оцінювача - $ 54 млн. "Основний драйвер вартості ОПЗ спред - різниця між цінами на газ і цінами на аміак і карбамід", - зазначив Берзинджи. Другим фактором він назвав більш глобальну оцінку попиту і пропозиції, логістики постачання і очікувань ринку. Крім того, на вартість компанії впливає і те, як актив виглядає в очах покупця: як він вписується в його стратегічну інфраструктуру, географічну локацію, постачання газу, можливості транспортування продукції. Залежно від цього різні покупці будуть мати різне уявлення про вартість підприємства.

Поки що, за словами радника, фундаментальний вплив на оцінку підприємства надає наявність або відсутність політичної волі. "Якщо і далі приватизацію будуть блокувати якісь судові процеси, якщо підготовка підприємства триватиме не шість місяців, а півтора року, на ринку знову виникне втома від ОПЗ і нових історій про приватизацію", - сказав Берзинджи.

За його словами, зараз є як мінімум два претенденти, зацікавлених в ОПЗ. "Обидва - репутабельные гравці, за участь яких нікому не було соромно", - підкреслив Берзинджи.

Нагадаємо, що ОПЗ відновив роботу 5 серпня. Завод запустився за договором переробки давальницької сировини від компанії Агро Газ Трейдинг.

ОПЗ простоює з кінця квітня 2018 року, працює тільки комплекс з перевалки аміаку на рівні 2,3 млн тонн в рік. Його робота була зупинена з-за порушень давальцем ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" договору з "Укртрансгазом".

При цьому Фонд держмайна розраховує, що ОПЗ буде продовжувати працювати і під час періоду приватизації.



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