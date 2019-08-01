Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц для одного человека в оккупированном Севастополе самая высокая из всех регионов Южного федерального округа.

Таковы данные по состоянию на июнь 2019 года, пишет Новый Севастополь.

«По Севастополю стоимость условного набора продуктов питания составляет 4 702 рублей. По Южному федеральному округу в целом – 4 165 рублей. По Российской Федерации – 4 367 рублей», – сообщили в Крымстате.

На втором месте по дороговизне такого набора питания в ЮФО Краснодарский край – 4 523 рублей. Оккупированный Крым занимает третье место со стоимостью 4 339 рублей.

Дешевле всего минимальный набор продуктов на месяц стоит в Волгоградской области – 3 846 рублей и в Ростовской области – 3 989 рублей.

При этом темп роста цен на минимальный набор в Севастополе за полгода составил 103%. В Краснодарском крае и Крыму – более 108%. Средний показатель по РФ – 109%.