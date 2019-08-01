Оккупированные Крым и Севастополь в лидерах по ценам на продукты в Южном федеральном округе
|20:40 27.08.2019
|Крым
Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц для одного человека в оккупированном Севастополе самая высокая из всех регионов Южного федерального округа.
Таковы данные по состоянию на июнь 2019 года, пишет Новый Севастополь.
«По Севастополю стоимость условного набора продуктов питания составляет 4 702 рублей. По Южному федеральному округу в целом – 4 165 рублей. По Российской Федерации – 4 367 рублей», – сообщили в Крымстате.
На втором месте по дороговизне такого набора питания в ЮФО Краснодарский край – 4 523 рублей. Оккупированный Крым занимает третье место со стоимостью 4 339 рублей.
Дешевле всего минимальный набор продуктов на месяц стоит в Волгоградской области – 3 846 рублей и в Ростовской области – 3 989 рублей.
При этом темп роста цен на минимальный набор в Севастополе за полгода составил 103%. В Краснодарском крае и Крыму – более 108%. Средний показатель по РФ – 109%.
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