Анкара анонсировала поставку из России второго дивизиона системы С-400

20:20 27.08.2019   Турция

Во вторник, 27 августа, начнется поставка Турции второго дивизиона российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". 

Об этом в понедельник, 26 августа, заявил министр обороны республики Хулуси Акар в эфире телеканала NTV, пишет сайт Военное.РФ.
 
"Процесс транспортировки и доставки второй партии С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня", – сказал он. 

Поставки С-400 Турции официально начались 12 июля. Для перевозки элементов зенитной ракетной системы использовался самый крупный и грузоподъемный самолет в мире – Ан-124 "Руслан". 25 июля Минобороны Турции отчиталось о завершении первого этапа поставки зенитных ракетных комплексов. 

Напомним, что Россия и Турция подписали соглашение стоимостью 2,5 млрд долларов на поставку четырех дивизионов С-400 осенью 2017 года (часть сделки оформлена в кредит). Предполагалось, что развертывание российских комплексов начнется в октябре 2019 года, но сейчас представители турецкого военного ведомства говорят, что это произойдет уже в начале 2020 года. 

По заявлению вице-премьера Юрия Борисова, Россия выполнит свои обязательства по контракту с Анкарой до конца 2019 года. 

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 

ЗРС С-400 состоит из пункта боевого управления и радиолокационной станции обнаружения, с которыми связаны до шести зенитных ракетных комплексов. Каждый ЗРК содержит многофункциональную РЛС управления и до 12 пусковых установок с ракетами разных типов. Также в составе системы могут опционально находиться всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.



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