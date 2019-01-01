Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
|20:00 27.08.2019
|Греция
Парламент Греции в понедельник, 26 августа, принял законопроект, который включит регулирование защиты данных Европейского союза в греческое законодательство подавляющим большинством.
Законодательство было одобрено "Новой демократией", главной оппозицией "СИРИЗА", левоцентристским "Движением за перемены" и левой "Мера25". Коммунистическая партия КПГ и правое "Греческое решение" проголосовали против, пишет сайт Греческие Афины.
Общее положение о защите данных (GDPR) требует от компаний защищать конфиденциальность и личные данные граждан ЕС во время транзакций внутри блока.
Хотя регулирование уже вступило в силу в Греции, как и во всех государствах-членах ЕС с 2018 года, Афины не разработали проект необходимого законодательства для определения того, как определенные положения GDPR будут применяться в стране.
Страна рисковала суровыми наказаниями, если бы она не добавила директиву в основную часть своего национального законодательства.
GDPR позволяет государствам-членам проявлять определенную степень усмотрения в отношении определенных положений.
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