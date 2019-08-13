В ходе двустороннего командно-штабного учения в войсках (силах) Южного военного округа одновременно пройдет 13 ротных тактических учений с подразделениями соединений и воинских частей округа.

В розыгрыше практических действий на 12-ти полигонах военного округа примут участие более 5 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 1,5 тысяч единиц военной техники, в том числе боевые машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3 и Т-90А, тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», 152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С», ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В соответствии с замыслом учений подразделения будут действовать друг против друга. Таким образом, командиров подразделений проверят на способность принимать нестандартные решения и действовать нешаблонно при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

Напомним, в войсках Южного военного округа под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова стартовало двустороннее командно-штабное учение (КШУ) с соединениями и воинскими частями 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В розыгрыше тактических эпизодов примут участие до 8,2 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, и до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.