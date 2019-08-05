В центре оккупированной Ялты обещают построить многоуровневые парковки
|19:40 27.08.2019
|Крым
Оккупационноа администрация Ялты планирует использовать возвращенные в муниципальную собственность участки для решения транспортных проблем.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационной администрации Ялты со ссылкой на "мэра" города Алексея Челпанова, сообщает РИА Новости.
Как сообщается, речь идет, в том числе, о площади в районе городского автовокзала.
"У нас уже идет строительство парковки на 500 мест на улице Московская. Кроме того, администрация Ялты предпринимает и другие мероприятия для оптимизации транспортного движения. В этом году мы хотим провести эксперимент и ограничить заезд транспорта в определенные исторические части города, а именно на улицы Рузвельта, Игнатенко, Чехова и Партизанская", – сказал глава оккупационной администрации.
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