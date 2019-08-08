До конца августа на аннексированном полуострове откроется 13 магазинов сети «Доброцен», один из них — в Севастополе.

За последние полгода это уже вторая федеральная сеть, которая "зашла кормить крымчан дешевыми продуктами", пишут Примечания.



Севастопольцы констатируют, при действительно низких ценах в таких магазинах нечего покупать, пишет издание.

Завоевав доверие покупателей на материке, сеть теперь активно развивается в Крыму. Сеть уже насчитывает 125 магазинов, рассказывает региональный управляющий сети "Доброцен" в оккупированном Крыму Валентина Христева.

По ее словам, сеть старается максимально сократить итоговую цену товара на полке, работая по принципу 20-процентной разницы от цен других сетей. Для этого отдел закупок ищет по всей России самые лучшие соотношения цены и качества по всем товарам – от продуктов питания до бытовой химии.

Однако стоит отметить, что на полках "Доброцена" покупатели не увидят товаров знакомых брендов или их доля будет совсем небольшой. Проект напоминает недавно открытый в оккупированном Севастополе магазин низких цен материкового дискаунтера «БУМ», который специально был создан для работы в условиях экономического кризиса и санкций.

Различные товары здесь представлены одним наименованием. Это значит, что если вы хотите купить колбасные изделия, сыр, чай, печенье, газировку или памперсы, вам предложат только одного производителя.

«Примечания» посетили маркет на Камышовской объездной и лично убедились, что цены в нем действительно низкие, однако брать там особо нечего: ассортимент хромает, а качество продуктов вызывает вопросы.