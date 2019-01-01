Еще одно заседание апелляционного суда Амстердама в рамках процесса о скифском золоте, которое было вывезено из крымских музеев, ожидается до конца текущего года, а окончательное решение может быть вынесено в конце 2019 — начале 2020 года.

Апелляционный суд Амстердама в середине июля запросил у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию, пишут Новости Крыма.

На данном этапе инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение шести-девяти месяцев.

«Еще одно заседание, насколько нам известно, планировалось провести до конца этого года. Окончательное решение суд может принять, как мы ожидаем, или в конце этого или в начале следующего года», — сообщили крымские оккупационные власти.

Оккупанты считают, что действия апелляционного суда, который отложил разбирательство и запросил дополнительные документы, надо воспринимать как «умеренный и оптимистичный сигнал».

Суд первой инстанции постановил отдать золото Украине.