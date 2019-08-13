У вівторок в окупованому Росією Криму "суд" змінив запобіжний захід відносно Едема Бекірова з тримання під вартою на зобов'язання явки до суду.

Про це в Facebook повідомляє Укрінформ з посиланням на "Кримська солідарність".

"Прокурор запросив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на зобов'язання явки в суд. Суд змінив запобіжний захід на зобов'язання явки до суду", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в будівлю Центрального райсуду м.Сімферополь, попри те, що "суд" проходив у відкритому режимі, не пропускали представників преси.

"Пристави не пропускають до будівлі суду представника преси, попри наявність прескарти. Вимагають повістку про виклик на судове засідання", - повідомляє "Кримська солідарність".

Крім того, адвокат політв'язня Олексій Ладін заявив про незаконність дій співробітників суду, які не надали захисту час, необхідний для ознайомлення з матеріалами справи.

57-річний Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді в Крим і обвинувачений за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухонебезпечних речовин і патронів). 13 грудня Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжувався, попри те, що він є інвалідом I групи (ампутована нога), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.

Центральний районний суд постановив передати справу Бекірова до Красноперекопського суду врозріз з чинним законодавством. 20 серпня 2019 року Верховний суд Республіки Крим скасував це рішення, залишивши справу в підсудності Центрального районного суду м. Сімферополь. Сам Бекіров на суді заявляв, що через сильне погіршення стану здоров'я етап в Красноперекопськ він не витримає.