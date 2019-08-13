ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
|18:20 27.08.2019
|Армения
Военнослужащие ротных тактических групп российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего командно-штабного учения (ДКШУ) совершили 100 км марш по горным дорогам из полигона Камхуд на полигон Алагяз в условиях применения противником оружия массового поражения.
В ходе совершения марша военнослужащие в составе колонн отработали действия при попадании в засаду и налете условного противника, а также преодолели более 30 препятствий, в том числе минно-взрывные заграждения, рвы, окопы, каменные завалы, участки разрушенных дорог и форсирования горных рек, пишет пресс-служба Минобороны России.
С воздуха осуществляли прикрытие и огневую поддержку экипажи ударных Ми-24П и десантно-штурмовых Ми-8МТВ вертолетов армейской авиации российской авиабазы Эребуни.
В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.
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