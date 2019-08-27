В России с начала 2019 года остановлена разработка самолёта Ил-596, необходимого для перевозки на космодром Восточный в Амурской области блоков для сверхтяжелой ракеты.

Об этом сказал представитель Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Артем Арутюнов, пишет сайт ghall.com со ссылкой на «Сибирь.Реалии».

По его словам, в 2018 год компания «Ил» вела разработку самолёта в инициативном порядке.

«В соответствии с требованиями Объединенной авиастроительной корпорации у нас был подготовлен пакет документов для инициации проекта, но с начала года работа была приостановлена», – сказал Арутюнов. Он уточнил, что не было подготовлено ни эскизного, ни технического проекта, как сообщали СМИ. Велось только концептуальное проектирование. Заказчиком проекта является Роскосмос.

Сверхтяжелая ракета «Енисей» предназначена для полетов в дальний космос, включая Луну.

В конце июля новый подрядчик Crocus Group отказалась участвовать в строительстве космодрома Восточный из-за низкого финансирования проекта, которому не хватает 8 млрд рублей. Она должна была построить стартовый стол для сверхтяжелой ракеты «Ангара».

По словам главы холдинга Агаларова, власти оценили стоимость проекта в 40 миллиардов рублей, но такая смета не учитывает реальные расценки, в которых не хватает около 8 миллиардов рублей.

Участие в строительстве грозит холдингу банкротством.

В космодром Восточный в Амурской области за все время его строительства – с 2012 года – уже вложено почти 92 миллиарда рублей. Со строительством космодрома связаны несколько уголовных дел, в том числе о растратах на общую сумму в несколько миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что от строительства российского космодрома отказались все подрядчики.