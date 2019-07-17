Российское правительство провалило половину программ по ускорению экономики

17:40 27.08.2019   Россия

Минэкономразвития (МЭР) России в понедельник, 26 августа, представило обновленную версию макропрогноза до 2024 года, в которой заметно ухудшило ожидания на ближайший двухлетний период.

Из 10 национальных целей развития, которые были утверждены в мае премьером Дмитрием Медведевым и задумывались как способ на практике реализовать майские указы Владимира Путина, как минимум пять выполнить в 2019-20 гг уже не получится, признало Минэкономсразвития, пишет finanz.ru.

Полным провалом оборачивается попытка повысить рождаемость. Вместо сокращения естественной убыли населения страна получит ее ускорение - на 27% относительно прошлого года и на 110% по сравнению с 2017-м, до 284,4 тысячи человек.

В прошлом году смертность превысила рождаемость на 224,1 тысячи человек. По плану Медведева, в этом году естественную убыль надо было стабилизировать (219,1 тысячи человек). А начиная с следующего года - снижать на 40% ежегодно, чтобы к 2023-му году она упала в 7,5 раз (до 29,9 тысячи человек) и в 2024-м сменилась бы пусть и символическим (на 1 тысячу человек), но естественным приростом населения.

По факту же годовой прогноз естественной убыли за пять месяцев был выполнен на 82%: хотя число умерших сократилось (на 17,7 тысячи человек), темпы падения рождаемости оказались втрое больше (50,1 тысячи человек). В 39 субъектах умирало людей в 1,5-2,2 раза больше, чем рождалось.

Не получится и приподнять уровень жизни, признает МЭР. По итогам года реальные располагаемые доходы россиян прибавят лишь на 0,1%. Рост на уровне погрешности, который не заметят люди, но который позволит Росстату избежать признания дальнейшей деградации ситуации, будет в 5 раз ниже «плана Медведева» (0,5%) и в 10 раз меньше изначального прогноза МЭР (1%).

Вслед за доходами оказался провален и план по сокращению бедности. В прошлом году за чертой официальной нищеты оказались 12,9% российских граждан, или 18,4 миллиона человек.

По плану Медведева, в этом году численность бедных нужно было снизить до 12%. Однако уже в первом квартале Росстат зафиксировал скачок до 2-летнего рекорда в относительных цифрах (14,3%) и почти 13-летнего рекорда в абсолютных (21,6 миллиона человек).

К концу года цель будет недовыполнена на 0,5 процентного пункта, или 730 тысяч человек, сообщает МЭР: 12,5% населения будут жить с доходами ниже прожиточного минимума, который на конец первого квартала составлял 11069 рублей для трудоспособного населения, 8464 рубля для пенсионеров и 9950 рубля для детей.

Цель на 2021 год также останется невыполненной: вместо 11,1% уровень бедности составит 11,7%.

Не удается и увеличить несырьевой неэнергетический экспорт. По плану, поставки за рубеж продукции, отличной от углеводородов или простейшего минерального сырья, в этом году нужно нарастить с 214 до 230 млрд долларов. По факту будет сокращение - до 210 млрд долларов в год, предупреждает МЭР.

Прогноз по темпам роста ВВП будет выполнен в этом году (1,3%), однако планку на следующий год экономика взять не сможет: вместо 2% она прибавит 1,7%.

Ниже ожиданий в 2019 году будут также объем инвестиций (рост 2% вместо 3,1%) и оборот розничной торговли (рост на 1,3% вместо 1,6%). Эти показатели не включены в цели развития.

Прогноз по экспорту снижен на все ближайшие пять лет: в сумме до 2024 года экономика получит 125 млрд долларов валютных доходов. В этих условиях потребителям и бизнесу придется сократить закупки за рубежом товаров и оборудования: импорт будет меньше прогноза на 10 млрд долларов в этом году, на 15 млрд - в следующем, на 17 млрд каждый год в период с 2021-24 гг (в сумме - на 93 млрд долларов).

В том, что план «прорыва» находится на грани провала, виноваты внешняя конъюнктура и внутренний кредитный «пузырь», считает МЭР.

Глобальная экономика замедляется, и в 2019 году впервые за 10 лет вырастет меньше, чем на 3%. Темпы около 2,5% в год сохранятся на всем 6-летнем горизонте. В Европе стареет население, а нагруженные долгом правительства не могут включить бюджетные стимулы и вынуждены проводить политику «жизни по средствам»; рост Китая будет сдерживать высокий квазигосударственный долг; экономике США угрожает перегрев и торговые войны, перечисляет министерство.

Внутри России тем временем люди стремительно залезают в потребительские долги, наращивая займы у банков со скоростью 22-24% в год (1,5-1,7 триллиона рублей). Эта ситуация приобретает «черты социальной проблемы», констатирует МЭР: в среднем заемщики отдают на оплату долга 43,9% своих доходов, а у 15% на платежи банку уходит 70% заработка или больше.

В негативном сценарии это грозит «внезапной остановкой» кредитного рынка и провалом потребительского спроса, который может отправить экономику в рецессию уже в 2021 году (-0,6%), говорится в прогнозе.



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