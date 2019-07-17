Со слов задержанного "общественного деятеля и миротворца" Лаки Ли, сначала некто, представившийся организатором фестиваля, пытался без объяснения причин изъять любительскую камеру, которой блогер делает съемку от первого лица, прикрепив ее на кепку.

Блогер решил, что решить конфликт ему поможет полиция. Однако вместо этого стражи порядка задержали Лаки Ли и двух его сопровождающих с применением силы, пишут Новости Крыма.

Инцидент произошел 24 августа на фестивале «Таврида-АРТ», который проходит с 23 августа в Судаке.

Полиция утверждает, что при задержании блогер оказывал сопротивление, и даже укусил сотрудника полиции за руку.

На видео задержания данная информация не подтверждается.

Сообщается, что общественника обвинили по двум статьям Уголовного кодекса — сопротивление сотруднику полиции и применение насилия в отношении представителя власти. 25 августа прошел суд, который вынес решение оставить блогера под арестом на 10 суток.

Девиз фестиваля — «Мир.Любовь. Искусство», а главной идеей своего творчества блогер называет продвижение идеи мира и толерантности среди молодежи. Именно для этого он и приехал в оккупированный Крым на «Тавриду-Арт» в качестве участника.

Его команда презентовала на фестивале проект «PeaceMan» – русский супергерой, который борется за мир в России и за рубежом, обращается к руководителям разных стран, призывает остановить мировую гонку вооружений, призывает к миру США и Россию.

Приехавший на фестиваль выяснить, как обстоят дела с миротворчеством в Крыму, блогер констатировал, что ценность мира в России осознанно блокируется на государственном уровне. При этом почетные гости фестиваля, с которыми удалось пообщаться Лаки Ли — Никита Михалков, Владимир Вдовиченко, Антон Богданов — отметили необходимость в продвижении ценности мира.

Сообщается, что в знак протеста против применения необоснованной грубой физической силы при задержании и ареста блогер объявил бессрочную голодовку.

Напомним, во время закрытия проходившего в оккупированном Судаке фестиваля «Таврида-АРТ» произошел пожар.