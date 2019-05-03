За период с 2012 года по сегодняшний день государственные ведомства Грузии оформили договора с российскими компаниями и юридическими лицами на сумму свыше 139 миллионов лари.

За этот период российские компании и их филиалы выиграли 231 тендер правительства, пишет Грузия.Онлайн.

С 2012 года электронные тендеры правительства с завидным постоянством выигрывают российские компании. Они принимают участие в качестве филиалов, представительств, просто ООО или акционерных обществ соседней страны. Об этом можно судить по результатам двух исследований, проведенных издательством «Батумелеби» и Объединением журналистских расследований iFact.

Для сравнения: если в тендерах 2013 года принимали участие 11 российских компаний, то к прошлому году их число выросло в 15 раз – до 163 юридических лиц-нерезидентов. Следует отметить, что в Грузии зарегистрированы 5088 компаний, в которых один партнер является гражданином России или физическим лицом с двойным гражданством (из них одно российское).

Согласно пояснениям государственного Агентства по закупкам, нерезидентом считается компания, которая зарегистрирована в единой системе госзакупок под кодом иностранного государства.

Тройка лидеров этих компаний выглядит так: компания «Челябинсктранссигнал» одержала победу в 29 тендерах с общим объемом сделок свыше 46 миллионов лари. ООО «Классикстрой» победила в 29 тендерах на сумму 18,5 миллиона лари. На счету ООО «Владнефтепродукт» 29 выигранных тендеров на общую сумму 15,5 миллиона лари. Последняя, кстати, в 2016 году осуществила реконструкцию здания охранной полиции.

Оппозиционные политики считают, что финансировать из бюджета бизнес государства, осуществляющего оккупацию двух регионов Грузии, как минимум аморально. Вот заявление члена политсовета «Европейской Грузии» Серги Капанадзе:

«Это тревожная тенденция, и надо подчеркнуть, что это не инвестиции или не бизнес, против которого мы ничего не имеем. Это попросту деньги грузинских налогоплательщиков, которые из нашего бюджета уплывают в Россию. Эти цифры демонстрируют курс власти, и этот курс в последние годы все более ориентирован на Россию».

Аналогичную точку зрения высказал представитель «Нацдвижения» Георгий Барамидзе:

«Яснее ясного, что на протяжении этих лет проводимая властями политика была направлена на увеличение зависимости страны от российского направления. Положение дел в экономике, энергетике наглядно свидетельствует, что власти силой хотят вернуть страну на эксклюзивную российскую орбиту».

В свою очередь, представители «Грузинской мечты» не отрицают факта участия российских компаний в различных инфраструктурных проектах. По словам депутата Рати Ионатамишвили, это допустимо, если нет нарушений законодательства:

«Разумеется, приоритетом для нас является углубление экономического сотрудничества с европейскими компаниями. Что касается участия в тендерах российских фирм, то, если есть правовые основания для пересмотра или отмены контракта, мы должны исходить из этого принципа».

В поднятой теме не увидел проблем генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Кахи Каладзе.

«Наш рынок открыт, и я не вижу проблемы, если компания в Грузии учреждена российским бизнесом. Главное, чтобы они соответствовали нормам законодательства и удовлетворяли требованиям тендера», – отрезал он.

По словам представителя Объединения журналистских расследований Нино Бакрадзе, мэрия Тбилиси в период 2014-2018 гг. оплатила работы шести российских компаний на сумму 11 миллионов лари:

«Россия не является благожелательным соседом. Она всегда использует полученные деньги против нас, когда в этом возникнет надобность. Вопрос в большей степени находится в моральной плоскости, и ответ на него должна дать сама общественность».