В оккупированном Севастополе подготовили более 200 водолазов
|16:40 27.08.2019
|Крым
Более 200 курсантов-водолазов Севастопольского филиала Объединенного учебного центра Военно-морского флота приступили к первым погружениям под воду с использованием водолазного снаряжения.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-агрессора.
«В ходе занятий курсанты под контролем инструкторов отрабатывают спуски под воду, опускание на грунт, подачу различных сигналов, определяющих состояние водолаза и характер выполняемых им действий. Спуски осуществляются как со стационарного полигона, так и с борта водолазного катера», – говорится в сообщении.
Действия курсантов под водой контролируются с использованием телеуправляемого подводного аппарата. Водолазные спуски проводятся в рамках программы боевой подготовки. Перед практическими спусками курсанты прошли курс теоретической подготовки и изучили характеристики водолазного снаряжения и подводных технических средств.
После обучения, которое длится пять месяцев, военнослужащие получают квалификации водолаза-глубоководника или водолаза специального назначения с допуском к работе на глубинах до 60 метров. После выпуска курсантов распределят для прохождения дальнейшей службы на все флоты и Каспийскую флотилию на воинские должности в составе экипажей специализированных спасательных судов, корабельных и береговых спасательных партий.
Ще на цю тему:
До конца 2019 года ВМФ России получит три дивизиона системы "Бастион". Один - Черноморский флот
В оккупированный Крым по мосту вошла крупная колонна российской военной техники / Видео
Російські Су-30СМ провели бойові пуски ракет над окупованим Кримом
РФ провела в окупованому Криму навчально-бойові пуски ракет
Адвокат: Екс-«беркутівця» Саттарова обміняють на одного з моряків
МРК "Ингушетия" перевели на Черноморский флот РФ для испытаний
Доказан факт участия десантного корабля РФ «Ямал» в захвате Крыма