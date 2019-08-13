Более 200 курсантов-водолазов Севастопольского филиала Объединенного учебного центра Военно-морского флота приступили к первым погружениям под воду с использованием водолазного снаряжения.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-агрессора.

«В ходе занятий курсанты под контролем инструкторов отрабатывают спуски под воду, опускание на грунт, подачу различных сигналов, определяющих состояние водолаза и характер выполняемых им действий. Спуски осуществляются как со стационарного полигона, так и с борта водолазного катера», – говорится в сообщении.

Действия курсантов под водой контролируются с использованием телеуправляемого подводного аппарата. Водолазные спуски проводятся в рамках программы боевой подготовки. Перед практическими спусками курсанты прошли курс теоретической подготовки и изучили характеристики водолазного снаряжения и подводных технических средств.

После обучения, которое длится пять месяцев, военнослужащие получают квалификации водолаза-глубоководника или водолаза специального назначения с допуском к работе на глубинах до 60 метров. После выпуска курсантов распределят для прохождения дальнейшей службы на все флоты и Каспийскую флотилию на воинские должности в составе экипажей специализированных спасательных судов, корабельных и береговых спасательных партий.