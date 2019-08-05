Норвезький експерт: 8 серпня на російській військовій базі вибухнув ядерний реактор

16:00 27.08.2019   Россия

8 серпня на російській військовій базі в Архангельській області вибухнув ядерний реактор, а не ракета, як стверджує російська влада.

Про це заявив Нілс Бомер, керівник відділу досліджень та розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об’єктів з експлуатації, пише Радіо Свобода.

За його словами, після вибуху в повітря потрапили ізотопи барію, стронцію та лантану.

«Наявність продуктів розпаду, таких як барій та стронцій, відбувається від ядерної ланцюгової реакції. Це доказ того, що вибухнув ядерний реактор», – вважає Бомер.

Про вибух в Архангельській області Росії стало відомо 8 серпня. Уночі 10 серпня державна російська корпорація «Росатом» заявила, що під час випробувань вибухнула ракета, у двигуні якої використовувалося радіоактивне ізотопне джерело живлення. Міністерство оборони Росії в першому повідомленні стверджувало, що в атмосферу не потрапили шкідливі речовини.

При цьому відділ цивільного захисту адміністрації міста Сєвєродвінськ повідомив, що розташовані в межах міста датчики зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону.

Про стрибок радіації після події повідомляли в адміністрації міста Сєвєродвінськ, але згодом мерія видалила повідомлення.

Внаслідок вибуху загинули щонайменше п'ятеро людей.

На зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 19 серпня російський лідер Володимир Путін заявив, що підвищення радіаційного фону та загрози через аварію на військовому полігоні під Сєвєродвінськом немає.



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