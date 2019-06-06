За пять лет винзаводы оккупированного Крыма получили 1,2 млрд рублей субсидий
|16:20 27.08.2019
|Крым
За 5 лет виноградарские предприятия оккупированного Россией Крыма получили 1,2 млрд рублей субсидий.
Об этом со ссылкой на "министра" сельского хозяйства оккупированного полуострова Андрея Рюмшина сообщает пресс-служба ведомства, пишут Новости Крыма.
«Крымские виноградари эффективно распределяют средства господдержки, развивают отрасль, не жалея сил и времени. Об этом говорят факты, подтверждающиеся в течение пяти лет. С каждым годом Крым показывает рост площади закладки молодых виноградников. Если в 2014 году было заложено 250 гектаров, то уже в 2019 году республика взяла на себя обязательство заложить 880 гектаров. Всего за 5 лет заложено более 2,5 тыс га молодых виноградников», — отметил министр, поздравляя работников отрасли виноградарства и виноделия с профессиональным праздником.
По словам Рюмшина, причиной роста является государственная поддержка, которую ежегодно Минсельхоз оккупированного Крыма оказывает виноградарям в форме субсидий за счет федерального и республиканского бюджетов. Он подчеркнул, что сумма ежегодной поддержки выросла в 2019 году по сравнению с 2014 годом почти в 8 раз.
«Полторы недели назад в Крыму стартовала уборочная кампания винограда. На сегодняшний день собрано более 1111 тонн с площади 532 гектаров, из них технических сортов 642 тонны, столовых — 469 тонн», — сообщил глава "Минсельхоза".
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