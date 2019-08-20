Ввечері 23.08.2019 з Камишової бухти закритого порту Севастополь вийшло судно.

Тепер воно називається Марті, ходить під прапором Камеруну, а нам воно відомо як пасажирський паром Адмірал Клокачев, який з’явився у Севастополі в 2012 році, пише сайт Миротворець.news.

До того судно 1965 року будівництва працювало в Норвегії. Під час окупації судно було перейменовано на СЕВАСТОПОЛЬ, працювало на Керченській переправі та в Севастополі, потім довго отстоювалось в порту. Судно SEVASTOPOL (New-name MARTI, IMO: 6523951, MMSI: 613003586, Call Sign: TJMC42, Flag: Cameroon [CM]) йде в Аліагу, це відомий турецький порт, який спеціалізується на прийнятті старих суден на металобрухт.

На порталі МарінТрафік зберігаються фотографії судна в окупованому Криму.

В базі суден-порушників є інформація про роботу судна в окупованому Криму.