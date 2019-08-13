Подразделения из состава бригад морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота оккупантов совершили марш на полигон "Опук" в Крыму для отработки действий в составе межвидовой группировки войск.

"Военнослужащим, в частности, предстоит выполнить учебно-боевые задачи по пресечению каналов доставки оружия и боеприпасов незаконным вооруженным формированиям, разведке и уничтожению их скрытых баз и лагерей, а также непосредственной ликвидации диверсионных групп условного противника", - говорится в сообщении ЧФ, которое поступило в "Интерфакс" во вторник, 27 августа.

На завершающем этапе учений морская пехота при поддержке артиллерии, корабельных сил, тактической и армейской авиации выполнит высадку на необорудованный участок побережья морского и воздушного десантов. Будут задействованы большой десантный корабль "Азов", десантные катера и вертолеты Ми-8, информирует штаб флота.

По его данным, маневры ЧФ проходят по общему замыслу в рамках командно-штабных учений под руководством командующего войсками Южного военного округа.



Учения идут в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Всего в манёврах принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов ЧФ, говорится в сообщении.