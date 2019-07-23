30-31 серпня 2019 року на державному випробувальному полігоні Збройних Сил України «Алібей» в Одеській області проходитимуть ракетні стрільби.

Відповідне попередження про закриття району для польотів авіації у зв'язку із небезпекою пов'язаною з ракетними стрільбами розміщене у системі NOTAM (NOtice to AirMen), пише Український мілітарний портал.

Нагадаємо, що квітні, травні та липні цього року, на полігоні вже проводились стрільби у рамках випробування модернізованого ракетного комплексу «Вільха-М», а також у квітні та травні стріляв комплекс крилатих протикорабельних ракет РК-360МЦ «Нептун».