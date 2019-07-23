Україна перекрила небо над морем для ракетних стрільб
|15:00 27.08.2019
|Украина
30-31 серпня 2019 року на державному випробувальному полігоні Збройних Сил України «Алібей» в Одеській області проходитимуть ракетні стрільби.
Відповідне попередження про закриття району для польотів авіації у зв'язку із небезпекою пов'язаною з ракетними стрільбами розміщене у системі NOTAM (NOtice to AirMen), пише Український мілітарний портал.
Нагадаємо, що квітні, травні та липні цього року, на полігоні вже проводились стрільби у рамках випробування модернізованого ракетного комплексу «Вільха-М», а також у квітні та травні стріляв комплекс крилатих протикорабельних ракет РК-360МЦ «Нептун».
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