У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
|14:40 27.08.2019
|Молдова
Міністерство освіти Молдови заборонило на шкільних лінійках, присвячених початку навчального року, виступи політичного характеру.
Відповідну постанову міністерства опублікувала у Facebook глава відомства Ліліана Ніколаеску-Онофрей, повідомляє "Європейська правда".
"При будь-якому обраному форматі діяльності політичне втручання і виступи не допускаються", - постановило міністерство.
Відомство також порекомендувало провести перший урок, сфокусований на мотивації школярів до навчання.
Крім того, через спеку тривалість лінійки не повинна перевищувати 45 хвилин.
Перший дзвоник у навчальних закладах Молдови відбудеться 1 вересня.
Ще на цю тему:
19:22 07.06.2018
Молдавским вузам не хватает студентов
Молдавским вузам не хватает студентов
21:07 19.06.2017
200 студентов медицинского университета могут выслать из Молдовы
200 студентов медицинского университета могут выслать из Молдовы
14:27 07.12.2016
В Молдове будет построена Международная школа «Heritage»
В Молдове будет построена Международная школа «Heritage»
12:57 23.11.2016
В молдавских школах директоров заменят менеджерами
В молдавских школах директоров заменят менеджерами
12:32 02.02.2016
Дипломы Республики Молдова о высшем образовании признаны в Испании
Дипломы Республики Молдова о высшем образовании признаны в Испании
09:53 13.01.2016
В Молдове сокращается количество школ
В Молдове сокращается количество школ
10:28 05.06.2015
В Молдову прибыла новая группа волонтеров Корпуса мира
В Молдову прибыла новая группа волонтеров Корпуса мира
15:58 23.03.2015
В Молдове уволят более тысячи директоров школ
В Молдове уволят более тысячи директоров школ
15:36 22.01.2015
Около тысячи молдавских студентов потеряли свои бюджетные места
Около тысячи молдавских студентов потеряли свои бюджетные места
15:28 11.12.2014
Япония предлагает стипендии молодым молдавским ученым
Япония предлагает стипендии молодым молдавским ученым