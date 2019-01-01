Турция не откажется от своих прав в Восточном Средиземноморье

14:20 27.08.2019   Турция

Турция не намерена отказываться от своих прав в регионе Восточного Средиземноморья. 

Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на открытии выставки World Energy Strategies Congress and Exhibition (WESCE-19) в Стамбуле, пишет Анадолу.

По его словам, Турция полна решимости продолжить буровые работы в Восточном Средиземноморье.

Эти работы можно считать частью энергетической стратегии Турции и показателем решимости Анкары в этом вопросе, отметил министр.

Буровые работы, которые Турция ведет в Восточном Средиземноморье посредством судов «Барбарос Хайреддин Паша», «Оруч Реис», «Фатих» и «Явуз», близки к завершению, и определенные круги рассчитывают, что они окажутся безрезультатными, сказал Донмез.

По словам министра, Турция считает поддержку Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и защиту прав турок-киприотов своим долгом.

Турция продолжит разведку месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье, а именно в районах, где лицензию на эти работы выдали Анкара и Лефкоша, отметил глава ведомства.

«Эти буровые работы Турция ведет в соответствии с ее правами, вытекающими из международных законов. Анкара ответит на попытки игнорирования прав ТРСК и турок-киприотов», - сказал Донмез.



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