Турция не откажется от своих прав в Восточном Средиземноморье
|14:20 27.08.2019
|Турция
Турция не намерена отказываться от своих прав в регионе Восточного Средиземноморья.
Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на открытии выставки World Energy Strategies Congress and Exhibition (WESCE-19) в Стамбуле, пишет Анадолу.
По его словам, Турция полна решимости продолжить буровые работы в Восточном Средиземноморье.
Эти работы можно считать частью энергетической стратегии Турции и показателем решимости Анкары в этом вопросе, отметил министр.
Буровые работы, которые Турция ведет в Восточном Средиземноморье посредством судов «Барбарос Хайреддин Паша», «Оруч Реис», «Фатих» и «Явуз», близки к завершению, и определенные круги рассчитывают, что они окажутся безрезультатными, сказал Донмез.
По словам министра, Турция считает поддержку Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и защиту прав турок-киприотов своим долгом.
Турция продолжит разведку месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье, а именно в районах, где лицензию на эти работы выдали Анкара и Лефкоша, отметил глава ведомства.
«Эти буровые работы Турция ведет в соответствии с ее правами, вытекающими из международных законов. Анкара ответит на попытки игнорирования прав ТРСК и турок-киприотов», - сказал Донмез.
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