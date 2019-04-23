Корабли Черноморского флота страны-агрессора сопровождал малый разведывательный корабль «Переяслав» (A512) ВМС ВС Украины при переходе из порта Поти в Украину.

Об этом заявил заместитель начальника штаба командования ВМС ВС Украины по вопросам евроатлантической интеграции Андрей Рыженко в эфире UA TV, передает группа Информационное сопротивление.

По его словам, корабль ВМС ВС Украины доставлял личный состав, военную технику и вооружение 503-го отдельного батальона морской пехоты, который принимал участие в учениях «Agile Spirit 2019».



В ходе обратного перехода его сопровождали морской тральщик проекта 12600 «Железняков» (901) и ракетный катер проекта 1241.1 «Набережные Челны» (953).

Как сообщала группа ИС, корабль Черноморского флота РФ «Сметливый», пренебрегая нормами международного морского права, спровоцировал опасную ситуацию в зоне проведения международных учений «Sea Breeze 2019».